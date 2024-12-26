Самолет МЧС забрал из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет МЧС России забрал из Актау пострадавших в результате авиакатастрофы россиян, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолет Ил-76 вылетел из Актау в Москву. На борту – пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек, включая одного ребенка", – рассказали в ведомстве.

Как отметил врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский, состояние эвакуируемых в Москву пассажиров оценивается как тяжелое. Им окажут всю необходимую помощь.

"Состояние их тяжелое, но они транспортабельные, им будет осуществляться вся медицинская помощь, которая требуется на борту для успешной эвакуации в Москву", – цитирует РИА Новости Белинского.

Также продолжает работу круглосуточный телефон горячей линии 8 (800) 775-17-17. По нему можно обратиться за психологической поддержкой.

Самолет Embraer 190 сообщением Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

По словам главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева, в результате авиакатастрофы погибли семь россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них девять выжили.

Известно, что перед ЧП судно из-за тумана в Грозном было перенаправлено в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.