Подтверждено российское гражданство девочки, пострадавшей в авиакатастрофе в Актау

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале о том, что российское гражданство 11-летней девочки и ее матери, пострадавших при крушении пассажирского самолета в Актау, подтвердилось.

На данный момент, по ее словам, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, а ее мать – в крайне тяжелом.

"Мы связались с папой и родственниками – при необходимости обязательно поможем", – уточнила она.

Детский омбудсмен также поблагодарила за оперативную работу спасателей, медиков и всех тех, кто помогал пострадавшим в авиакатастрофе. Кроме того, Львова-Белова выразила искренние соболезнования родственникам погибших.

Она также сообщила, что находится на связи с оперштабом и сотрудниками Генконсульства РФ в Уральске, а также с детским омбудсменом по Казахстану Динарой Закиевой.

Между тем в пресс-службе МЧС России заявили о приземлении самолета Ил-76 в Казахстане для эвакуации в Москву пострадавших при крушении самолета в Актау россиян. На борту находятся врачи, психологи и группа специалистов Минздрава РФ.

По словам главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева, в результате авиакатастрофы погибло семь россиян. Всего на борту воздушного судна летело 16 граждан РФ. Из них девять выжили.

Воздушное судно Embraer 190 сообщением Баку – Грозный рухнуло в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, а еще 29 человек были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП судно из-за тумана в Грозном было перенаправлено в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил уйти на запасной аэродром в Актау. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

