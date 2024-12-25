Yeni Akit: самолет, разбившийся в Актау, 22 декабря выкатился за пределы ВПП в Турции

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Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение вблизи казахстанского Актау, 22 декабря в Турции сумел приземлиться лишь со второй попытки и при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

Согласно данным издания, лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку – Трабзон.

"Согласно записям радара, самолет, прибывший в Трабзон из Баку рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки", – указано в сообщении.

Воздушное судно Embraer 190 сообщением Баку – Грозный рухнуло в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту судна были 67 человек, среди которых 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, а еще 29 человек были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний. К месту ЧП был направлен самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.

