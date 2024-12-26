В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле упавшего самолета

Фото: телеграм-канал 112 KZ

Информация о якобы обстреле потерпевшего крушение близ Актау самолета является спекуляцией. Об этом заявил спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

"Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления – это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды", – цитирует Ашимбаева ТАСС.

Он также призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям потерпевшего крушение самолета. До этого в СМИ и соцсетях появились сообщения, что на кадрах хвостовой части самолета видны повреждения, похожие якобы на следы поражающих элементов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также призвал дождаться окончания расследования авиакатастрофы. Он подчеркнул, что любое подобное происшествие должно быть расследовано специализированными авиационными властями.

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

В Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.