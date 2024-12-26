Кремль призвал дождаться окончания расследования причин авиакатастрофы в Казахстане

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Заниматься выдвижением гипотез причин авиакатастрофы под Актау до выводов следствия – это неверное решение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Политик призвал дождаться окончания расследования авиакатастрофы.

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Между тем в Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".