26 декабря, 16:44Происшествия
В Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета Embraer 190
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Азамат Сарсенбаев
Тупкараганский суд Мангистауской области Казахстана арестовал на 10 дней блогера, который снимал кадры с места падения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.
Телеграм-канал Baza уточняет, что речь идет об Азамате Сарсенове.
Как сказано в судебных материалах, блогер находился на месте происшествия и, несмотря на то что правоохранители оцепили территорию, он с помощью дрона и телефона делал кадры авиакатастрофы. В суде пояснили, что таким образом мужчина мешал работе спасателей и следователей.
Кроме того, по данным суда, он отказался подчиниться законным требованиям полицейских, за что и был привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП Казахстана.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
В Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Выжившие в авиакатастрофе под Актау россияне находятся в тяжелом состоянии