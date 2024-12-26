В Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета Embraer 190

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Азамат Сарсенбаев

Тупкараганский суд Мангистауской области Казахстана арестовал на 10 дней блогера, который снимал кадры с места падения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

Телеграм-канал Baza уточняет, что речь идет об Азамате Сарсенове.

Как сказано в судебных материалах, блогер находился на месте происшествия и, несмотря на то что правоохранители оцепили территорию, он с помощью дрона и телефона делал кадры авиакатастрофы. В суде пояснили, что таким образом мужчина мешал работе спасателей и следователей.

Кроме того, по данным суда, он отказался подчиниться законным требованиям полицейских, за что и был привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП Казахстана.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

В Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.