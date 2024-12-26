Опознаны тела 3 граждан РФ, погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Опознаны тела 3 граждан России, которые погибли в авиакатастрофе на западе Казахстана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС страны.

Всего опознано 10 жертв, включая 4 граждан Азербайджана и 3 представителей Казахстана.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау, когда пытался выполнить аварийную посадку. В авиакатастрофе погибли 38 человек, еще 29 выжили и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Утверждалось, что всего на борту было 16 граждан России, из них выжили 9 человек, а погибли 7. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В РФ при этом призвали не выдвигать гипотезы о причинах произошедшего до официальных выводов следствия.

