В Казахстане заявили, что упавший самолет получил повреждения за пределами страны

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Рухнувший в Актау самолет Azerbaijan Airlines был поврежден за границами воздушного пространства Казахстана. Об этом сообщил вице-премьер республики Канат Бозумбаев в интервью агентству Tengrinews.

Он уточнил, что после того, как эксперты пришли к подобному выводу, следственная группа запланировала проведение разных экспертиз.

"Ранее были назначены судебно-медицинские, гистологические экспертизы. И молекулярно-генетическая экспертиза была назначена", – напомнил Бозумбаев.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы. Российский лидер выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. В разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин указал на то, что в тот момент, когда борт пытался приземлиться в аэропорту Грозного, на этот город, а также на Моздок и Владикавказ была совершена атака украинских БПЛА, которые российские силы ПВО пытались отразить. Президент РФ принес свои извинения по этому поводу.

Алиев также сообщил, что экипаж судна утратил контроль над самолетом в небе над Россией, поэтому их отправили на запасной аэродром в Казахстане. При этом он обратил внимание на наличие пробоин в корпусе судна.

