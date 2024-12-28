Алиев заявил, что самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), который летел из Баку в Грозный и рухнул в Актау, подвергся внешнему воздействию в небе над Россией, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

По словам Алиева, по этой причине экипаж судна утратил контроль над самолетом, поэтому их отправили на запасной аэродром в Казахстане. Президент Азербайджана добавил, что борт смог приземлиться в аварийном режиме лишь благодаря храбрости и профессионализму пилотов. При этом он обратил внимание на наличие пробоин в корпусе судна.

"Тот факт, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от инородных частиц, попавших внутрь самолета еще в воздухе, … подтвердили факт внешнего воздействия", – уточнил Алиев.

Кроме того, лидеры двух стран пообещали, что следствие по факту крушения воздушного судна будет осуществляться прозрачно, а общественность будет постоянно информироваться о ходе расследования дела.

Алиев также уведомил Путина, что по инициативе Баку была организована международная группа специалистов, которая уже начала свою работу и будет помогать устанавливать причины ЧП с самолетом.

Воздушное судно сообщением Баку – Грозный рухнуло во время экстренной посадки 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что первичные признаки ЧП свидетельствуют о том, что самолет мог быть сбит ПВО России. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неуместность комментариев США по поводу этой ситуации.

Однако в разговоре с Алиевым Путин указал на то, что в тот момент, когда борт пытался приземлиться в аэропорту Грозного, на этот город, а также на Моздок и Владикавказ была совершена атака украинских БПЛА, которые российские силы ПВО пытались отразить. Президент РФ принес свои извинения по этому поводу. Он также выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

