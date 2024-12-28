В Кремле отказались комментировать заявления США по авиакатастрофе в Актау

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Необходимо дождаться результатов расследования крушения самолета рейса Баку – Грозный в Казахстане. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома о якобы существующих первичных признаках того, что самолет мог быть сбит ПВО РФ.

"Мы видели эти высказывания. Здесь я в данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Также Песков отметил неуместность комментариев об этой ситуации со стороны администрации президента.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют первичные признаки того, что самолет рейсом Баку – Грозный азербайджанских авиалиний мог быть сбит ПВО РФ. При этом он отказался называть эти признаки.

Также он рассказал, что США предложили помощь в расследовании и уважают ведущийся Казахстаном и Азербайджаном разбор произошедшего.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта.

