Пострадавших при крушении самолета AZAL граждан Азербайджана отправят из Актау на родину

Фото: телеграм-канал 112 KZ

Трех граждан Азербайджана, пострадавших при крушении самолета AZAL авиакомпании Azerbaijan Airlines, отправят из Актау на родину, передает пресс-служба МЧС республики.

Их уже доставили в городской аэропорт. Причем МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин ранее высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.