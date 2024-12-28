Путин обменялся с Токаевым соболезнованиями в связи с крушением самолета в Актау

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обменялся соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета неподалеку от казахстанского города Актау, на борту которого были как россияне, так и казахи. Об этом сказано на сайте Кремля.

Лидеры двух стран договорились, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием дела о крушении судна, привлечет к расшифровке найденных на месте происшествия бортовых самописцев специалистов из России, Азербайджана и Бразилии.

"Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер", – следует из заявления Кремля.

Токаев также поблагодарил Путина за гостеприимство, проявленное во время неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета, которые состоялись в период с 24 по 26 декабря в Ленинградской области.

Итогом разговора двух президентов стало обещание поддерживать контакт как по поводу расследования дела о крушении пассажирского самолета, так и по актуальным вопросам развития российско-казахстанских отношений.

Воздушное судно сообщением Баку – Грозный рухнуло во время экстренной посадки 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения за то, что в тот момент, когда борт пытался приземлиться в аэропорту Грозного, на город, а также на Моздок и Владикавказ была совершена атака украинских БПЛА, которые российские силы ПВО пытались отразить. Он также выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев, в свою очередь, указал на то, что экипаж судна утратил контроль над самолетом в небе над Россией, поэтому их отправили на запасной аэродром в Казахстане. При этом он обратил внимание на наличие пробоин в корпусе судна.

