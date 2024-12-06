Путин пригласил Лукашенко на неформальный саммит СНГ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

"И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25–26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета", – отметил российский лидер в рамках своего выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходит в Минске.

Глава государства прибыл в Белоруссию днем 6 декабря. Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. Церемония официальной встречи Путина и Лукашенко состоялась во Дворце независимости. Президент Белоруссии встретил российского лидера внутри дворца, неподалеку от входа. Они пожали друг другу руки, обнялись и коротко переговорили на ходу.

Позднее в ходе заседания Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического взаимодействия в военной области. До этого он указывал, что между государствами не осталось нерешенных вопросов. Кроме того, президент отмечал, что Россия и Белоруссия полностью совпадают во взглядах на международную политику.

