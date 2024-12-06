Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прилетел в Минск, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает "Московский комсомолец".

Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. На нем планируется рассмотреть ход союзного строительства, а также перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Особое внимание стороны уделят вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии.

Церемония официальной встречи Путина и Александра Лукашенко прошла во Дворце независимости. Президент Белоруссии встретил Путина внутри дворца, неподалеку от входа. Лидеры пожали друг другу руки, обнялись и коротко переговорили на ходу.

Как сообщает ТАСС, для передвижения по Минску, как и всегда в зарубежных поездках, российский лидер использовал отечественный представительский автомобиль "Аурус".

После заседания запланировано подписание совместных документов, а по завершении основной программы Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу.

Накануне Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент призывает принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами.

Глава РФ наделил министерство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Между тем министр российского оборонного ведомства Андрей Белоусов заявлял, что Москва и Минск завершают подготовку документа.

