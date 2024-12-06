Песков: только президенты могут принять решение о размещении "Орешника" в Белоруссии

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Решение о том, может ли Минск разместить на своей территории российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", принимается только президентами РФ и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике ракетную систему "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

Он отметил, что об этом говорят заявления в СМИ. При этом, как заметил президент Белоруссии, там уже нет единой линии, что сигнализирует о растерянности Запада. Лукашенко добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.

Между тем президент РФ выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием. Путин также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Он напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.