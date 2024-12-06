Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 14:29

Политика
Главная / Новости /

Песков: только президенты могут принять решение о размещении "Орешника" в Белоруссии

Песков прокомментировал возможность размещения "Орешника" в Белоруссии

Фото: depositphotos/ligora

Решение о том, может ли Минск разместить на своей территории российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", принимается только президентами РФ и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике ракетную систему "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

Он отметил, что об этом говорят заявления в СМИ. При этом, как заметил президент Белоруссии, там уже нет единой линии, что сигнализирует о растерянности Запада. Лукашенко добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.

Между тем президент РФ выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием. Путин также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Он напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика