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28 ноября, 13:15

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Путин: мощь удара от массированного применения "Орешника" будет сопоставима с ядерным

Мощь удара от массированного применения "Орешника" будет сопоставима с ядерным – Путин

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием, заявил Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", – заявил президент.

По его словам, это оружие может поражать расположенные на большой глубине и хорошо защищенные объекты. Он уверен, что аналоги "Орешника" в мире появятся еще не скоро. Генштаб и Минобороны РФ уже подбирают цели для поражения этой ракетой на территории Украины. Глава государства предупредил, что целью могут стать центры принятия решений в Киеве.

Президент обратил внимание, что Россия была вынуждена применить "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей. Путин напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

Он напомнил, что РФ всегда будет отвечать на такие удары, и в том числе возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях. Кроме того, Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить на Украину, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника и где они конкретно находятся. В связи с этим президент подчеркнул, что производство аналогов западных ракетных систем в России в 10 раз превышает все производство стран НАТО.

Российский лидер добавил, что "киевские главари" полностью нелегитимны и не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам. Он назвал их узурпаторами власти. По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский, помимо ракет, просит у своих "хозяев" и другую военную технику.

По этой причине он призвал не забывать о стоящих в России на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. В то же время президент заметил, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя и все зависит от солдат.

21 ноября Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Президент подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

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