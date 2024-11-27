Медведев: Россия предупредила США о пуске "Орешника", чтобы избежать конфликта

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил в интервью телеканалу Al Arabiya, что РФ предупредила США об испытании новой ракеты средней дальности "Орешник" для недопущения международного конфликта, передает "Газета.ру".

Он также напомнил, что у Москвы есть договоренности и обязательства с Вашингтоном, которые подразумевают уведомление американской стороны об испытаниях новейших видов вооружения.

Зампред Совбеза РФ также добавил, что российская сторона не оставила без ответа удары по своей территории.

Ранее Госдеп США подтвердил, что действующий лидер Штатов Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Позже в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

