Путин заявил о превращении целей "Орешника" в пыль

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Владимир Путин раскрыл детали принципа работы ракеты средней дальности "Орешник".

"Напомню, как "Орешник" работает: десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 километров в секунду", – заявил глава государства на заседании ОДКБ в узком составе.

По его словам, температура поражающих элементов ракетного комплекса составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает 6 тысяч градусов. В связи с этим он подчеркнул, что расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты будут разделены на элементарные частицы и превратятся в пыль.

"Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", – уточнил российский президент.

В случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, добавил Путин. Он также выразил уверенность в том, что аналоги ракеты в мире появятся еще не скоро.

Ранее президент в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

