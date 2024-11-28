Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил Владимиру Путину разместить в республике российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник". Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита ОДКБ.

"Я тут старшему брату пошутил: говорю, места в Белоруссии готовы для дислокации "Орешника", – заявил президент страны, подчеркнув, что это оружие способно обеспечить безопасность Союзного государства.

Как считает Лукашенко, демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. По его словам, об этом говорят заявления в СМИ. При этом, как он заметил, там уже нет единой линии, что сигнализирует о растерянности Запада.

Белорусский лидер добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.

"Не обойдется", – заключил Лукашенко, назвавший "Орешник" хорошим оружием.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что мощь удара при массированном применении ракеты "Орешник" будет сопоставима с ядерным оружием. Он также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Глава государства напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары высокоточным оружием большой дальности западного производства означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.

