Компания AZAL приостановила рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку

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Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) на неопределенный период приостановила рейсы, которые летают по маршруту Баку – Астрахань – Баку. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По информации компании, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Перевозчик напомнил, что в последнее время над Астраханью стали все чаще закрывать воздушное пространство, в том числе и в понедельник, 3 февраля.

В начале января AZAL на неопределенный срок приостановила рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку. В авиакомпании объяснили, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Отмечалось, что пассажиры, которые купили билеты на данное направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.

Самолет азербайджанских авиалиний упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Кремле подчеркивали, что Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.

