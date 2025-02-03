Ограничения на полеты сняли в аэропорту Астрахани

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Ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов сняли в аэропорту Астрахани. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры безопасности сняли в 05:57 по московскому времени. Не уточняется, были ли направлены какие-либо рейсы на запасные аэродромы в период действия ограничений.

В ночь на 3 февраля временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, а также в аэропорту Волгограда. Позже авиагавани Саратова и Волгограда вновь стали открыты.

ВСУ пытались атаковать этой ночью несколько объектов на территории Астраханской области, включая объекты топливно-энергетического комплекса. Средства ПВО отработали в штатном режиме. Никто из местных жителей не пострадал.