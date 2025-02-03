Пожар произошел на нефтезаводе в Волгоградской области при атаке беспилотников

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Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа в Волгоградской области. Большая часть дронов была перехвачена и нейтрализована. При падении обломков возникли локальные возгорания на территории местного нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава области Андрей Бочаров.

Пожары на нефтезаводе были оперативно локализованы. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил губернатор.

Помимо этого, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Тем не менее на данный момент электроснабжение Волгограда и прилегающих районов осуществляется в полном объеме.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов дважды вводились на работу волгоградского аэропорта за последние сутки. В первый раз – вечером 2 февраля, второй – в ночь на 3 февраля. Спустя время ограничения были сняты.

Атаке БПЛА этой ночью также подверглась Астраханская область. Украинские силы пытались атаковать различные объекты региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов началось возгорание.