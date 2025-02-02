Ограничения на работу ведены в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда с 21:42 по московскому времени введены ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения установлены в целях обезопасить полеты гражданских судов.

Сотрудники авиационных подразделений, диспетчеры и работники аэропорта делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность полетов, уточнил Кореняко.

Ранее ограничения вводились в аэропорту Мурманска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Позднее ограничения были сняты.

Также в ночь на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани на фоне объявления в Татарстане угрозы атаки беспилотников.

Спустя некоторое время ограничения сняли. За время их действия на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, которые направлялись в столицу Татарстана.