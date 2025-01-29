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Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане и Самарской области
Фото: министерство обороны РФ
Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Татарстана и Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам в период действия угрозы.
В ночь на 28 января дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом.
Утром того же дня средства ПВО и РЭБ пресекли атаку нескольких украинских беспилотников на подлете к Смоленску. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.