Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане и Самарской области

Фото: министерство обороны РФ

Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Татарстана и Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам в период действия угрозы.

В ночь на 28 января дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом.

Утром того же дня средства ПВО и РЭБ пресекли атаку нескольких украинских беспилотников на подлете к Смоленску. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.