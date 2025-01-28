ПВО уничтожила ночью пять беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России в ночь на 28 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По два вражеских дрона сбили над Белгородской и Брянской областями, еще один – над территорией Крыма.

В Брянской области в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не выявили. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 27 января подразделения ПВО уничтожили беспилотник над Белгородским районом. При падении обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов. Предварительно, обошлось без пострадавших.