ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области

Фото: министерство обороны РФ

Вражеский беспилотник был уничтожен российскими силами ПВО над территорией Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

На месте происшествия работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди местных жителей и каких-либо разрушений на земле нет. Глава области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль.

Этой ночью средства противовоздушной обороны также уничтожили несколько беспилотников на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области.

Помимо этого, еще один вражеский беспилотник был подавлен силами РЭБ над территорией Орловской области. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.