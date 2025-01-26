Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма, уничтожены в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Катера попали под удар дежурных огневых средств Черноморского флота. Ликвидировать их удалось в северо-западной части акватории Черного моря.

Вместе с тем в ночь на 26 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских БПЛА над тремя российскими регионами. В частности, восемь беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской областью и один – над Белгородской.

В период с 19:00 до 22:00 23 января ПВО уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. При этом 37 из них были ликвидированы над Курской областью.