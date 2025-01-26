Силы ПВО сбили 15 украинских дронов за ночь над тремя регионами РФ

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских БПЛА над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской областью и один – над Белгородской.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка. Сам транспорт сгорел в результате случившегося.

Похожий инцидент произошел и на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное в Белгородской области. Супружеская пара пострадала при атаке дрона по автомобилю. Раненых доставили в Октябрьскую районную больницу.

Вечером 21 января российские средства ПВО также уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

