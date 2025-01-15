Никитин: дрон "Князь Вандал" уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

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Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" уничтожил в зоне спецоперации (СВО) технику НАТО на 300 миллионов долларов, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания.

По словам губернатора, новгородские инженеры менее чем за год создали и освоили выпуск самого успешного на данный момент боевого дрона "Князь Вандал".

"Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы новгородским оружием. Кто-то скажет – история повторяется. На самом деле она непрерывна", – цитирует Никитина ТАСС.

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" разработан в НПЦ "Ушкуйник". Устройство апробировали в августе прошлого года. Аппарат не подвержен воздействию средств РЭБ и позволяет выполнять разные задачи.

Ранее российская армия нанесла групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. В результате операции поражены все цели.

До этого ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады оружия ВСУ в 164 районах. Для этого привлекли оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и БПЛА.