ВС РФ начали эвакуацию освобожденного Курахово в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) начали эвакуацию оставшихся жителей освобожденного Курахово в ДНР, сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

"Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций", – рассказали в оборонном ведомстве.

Город Курахово был окончательно освобожден силами Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщалось 6 января 2025 года. Противник в ходе боев за город утратил 80% находившегося там личного состава – более 12 тысяч военных. Также украинцы потеряли в городе около 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других бронемашин.

