Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Южная группировка войск полностью взяла под контроль город Курахово. Министерство обороны РФ доложило об этом в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о наиболее крупном населенном пункте в юго-западной части Донбасса, пояснили в ведомстве.

Вражеские войска при этом потеряли 80% находившегося там личного состава – свыше 12 тысяч военнослужащих, а также порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других ББМ. В течение двух месяцев ежедневные потери украинских подразделений в этом районе в среднем составляли от 150 до 180 военных, уточнили в министерстве.

Во время освобождения города отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, добавили в Минобороны.

В настоящее время ВС РФ вышли на оперативный простор, что ускорит освобождение территорий ДНР, пояснили в ведомстве.

Ранее российские военные группировки "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. В ходе боев за него военные РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригаде морской пехоты и штурмовой бригаде национальной полиции Украины.

