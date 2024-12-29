29 декабря, 12:20Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Министерство обороны РФ рассказало об этом, опубликовав в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.
Освободить поселок удалось благодаря усилиям группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Российские войска смогли вытеснить противника с указанной территории.
Кроме того, были взяты под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.
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