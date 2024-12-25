ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Министерство обороны РФ рассказало об этом, представив ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Группировка войск "Центр" смогла вытеснить противника с указанной территории. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности российских военных потеряли более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", гаубицу Д-30 и орудие М101 производства США.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Были поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.

Более того, российские бойцы отразили контратаку противника.

