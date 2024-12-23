ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и склады хранения ударных БПЛА. Об сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах, а также сбиты 14 беспилотников.

В Минобороны добавили, что всего с начала проведения СВО уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 355 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, а также 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня и 29 452 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР. Более того, российские бойцы отразили контратаку противника, рассказали в МО РФ.