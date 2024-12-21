Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.

В результате потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119 и 5 полевых складов с боеприпасами.

Ранее армия России в ответ на украинскую атаку по Ростовской области нанесла групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции ЗРК Patriot. Как утверждают в МО РФ, удар был нанесен и по конструкторскому бюро "Луч", которое разрабатывает и выпускает комплекс "Нептун" и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО "Ольха". Все выпущенные российской стороной снаряды достигли цели, уточнили в ведомстве.

