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Россия все ближе к решению задач спецоперации на Украине, однако нельзя загадывать, сколько она еще продлится. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент обратил внимание на рост возможностей Вооруженных сил России, отметив, что бойцы освобождают территорию квадратными километрами ежедневно.

"Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров", – подчеркнул российский лидер.

Между тем, как говорил Путин, ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации. Он также подчеркивал профессионализм и мужество солдат, труд работников оборонных предприятий и поддержку армии и флота, которая помогла российским военным захватить стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены.

Вместе с тем, по его данным, безвозвратные потери украинских войск с начала российской спецоперации составили более 365 тысяч военнослужащих, а всего – 977 315 человек.

