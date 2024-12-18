Герасимов: ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены.

В ходе брифинга для военных атташе иностранных государств Герасимов подчеркнул, что ВС РФ продолжают развиваться.

"Идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений", – цитирует его ТАСС.

Ранее Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов армии США Чарльзом Брауном. По информации СМИ, российский и американский генералы обсудили ряд вопросов в области безопасности, в том числе украинский конфликт и способы "избежать просчетов и эскалации" между странами применительно к Украине.