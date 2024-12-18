Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, совершить это удалось благодаря действиям подразделений группировок войск "Юг" и "Центр".

При этом в зоне ответственности группировки "Центр" украинские войска потеряли до 440 военных, боевую бронированную машину Senator канадского производства, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а в зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ лишились до 350 военных, боевой бронированной машины, двух автомобилей, гаубицы Д-30 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Они смогли добиться этого в результате решительных действий, предпринятых подразделениями "Южной" группировки войск. В ходе боев российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

Между тем, по словам главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, потери ВСУ превысили 560 тысяч военных в 2024 году, а с начала СВО они составили почти 1 миллион человек. В этом году в зоне спецоперации ВС РФ уничтожили более 58 тысяч единиц различного вооружения и техники ВСУ. Также российским высокоточным оружием был нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины.

