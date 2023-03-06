Российские ВС применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

Российское министерство обороны поделилось видео, на кадрах которого показано применение высокоточных боеприпасов нового поколения для поражения склада с бронетехникой украинской стороны.

"Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт", – приводит RT сообщение ведомства.

В Минобороны рассказали, что боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Во время проверки ему продемонстрировали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных зданий. По информации МО, объекты были возведены военными.

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