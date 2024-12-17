Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Военнослужащие России смогли добиться этого в результате решительных действий, предпринятых подразделениями "Южной" группировки войск.

В ходе боев российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Кроме того, были разбиты две бригады теробороны. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово.

При этом за сутки украинские силы лишились 330 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли 2 бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, а также 4 боевые бронированные машины "Казак", 3 автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также L-119 производства Великобритании. Вместе с тем российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и украинский склад с боеприпасами.

Накануне ВС РФ выбили противника с территории села Елизаветовка, которое также находится в ДНР. Населенный пункт был освобожден благодаря решительным действиям подразделения "Южной" группировки войск.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР.

До этого российские солдаты освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Вместе с тем на этом же направлении под контроль были взяты населенные пункты Петровка и Ильинка.