Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска в Донецкой Народной Республике освободили населенные пункты Петровка и Ильинка. Об этом Минобороны сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что подразделения Южнoй группирoвки вoйск в результате активных нaступательных действий освобoдили населенный пункт Ильинкa, а подразделения группировки войск "Центр" – населенный пункт Петровка.

В сводке уточняется, что подразделения группировки "Юг" также за сутки нанесли поражение формированиям 23-й мехaнизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылeевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Также подразделения группировки "Цeнтр" нанесли поражeние живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзeржинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 470 военных, а также две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что Российские военные освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях за осень этого года. Группировка "Центр" освободила больше всего населенных пунктов – 37.