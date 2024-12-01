Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях за осень этого года. Об этом следует из сводок Минобороны РФ.

Так, группировка "Центр" освободила 37 населенных пунктов, "Восток" – 13, "Север" – 14, "Запад" – 8. Кроме того, 16 населенных пунктов освободила Южная группировка войск.

Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахове в западной части ДНР, отдав приказ держать город ценой больших потерь. По его словам, лидер Украины бросает на убой украинских военных "ради картинки для западной публики".

Между тем, как указывал советник главы ДНР Ян Гагин, российская армия уже находится в центре города и до полного его окружения остаются считанные километры.

По мнению главы польского Бюро нацбезопасности Яцека Севера, РФ выигрывает в украинском конфликте. Он считает, что у российской стороны есть успех на передовой, также она владеет инициативой на поле боя.