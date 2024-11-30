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Президент Украины Владимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахове в западной части ДНР, отдав приказ держать город ценой больших потерь. Об этом заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Как ранее отмечал советник главы ДНР Ян Гагин, ВС РФ находятся уже в центре города и до полного его окружения остаются считанные километры.

"Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахове под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", – подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, Зеленский бросает на убой украинских солдат ради картинки для западной публики.

Ранее украинский лидер пожаловался на невыполнение партнерами Киева требований по подготовке военных бригад ВСУ. Как он отметил, проблема заключается с десятью бригадами, которые США и Евросоюз обещали вооружить еще год назад. Однако за это время были подготовлены лишь 2,5 бригады, уточнил Зеленский.