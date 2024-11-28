ВС РФ нанесли ряд ударов по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в течение недели поразили места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, это было сделано в качестве ответа на удары вглубь территории России. В министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжат отслеживать аэродромы, районы размещения и маршруты перемещения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение.

Ранее Владимир Путин заявил, что за два дня российская армия выпустила 100 ракет и 466 БПЛА по украинской территории в ответ на постоянные удары западными ракетами вглубь России. Кроме того, добавил президент, прошедшей ночью ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками по Украине. В результате удалось поразить 17 целей – военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы и обеспечения.

Российские военнослужащие, по словам главы государства, успешно наступают на линии боевого столкновения в зоне спецоперации и будут постепенно занимать новые позиции.