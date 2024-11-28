Путин заявил о попытках Киева атаковать цели в Москве и Петербурге

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Киев не раз пытался атаковать цели государственной важности в Москве и Санкт-Петербурге, заявил Владимир Путин на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ, добавив, что эти попытки продолжаются и в настоящее время.

В ответ на это Минобороны и Генштаб России в данный момент подбирают цели для поражения на территории Украины, отметил российский лидер.

"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", – уточнил Путин.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее допустил удары по военным базам НАТО в случае новых атак с украинской стороны. По его словам, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, то невозможно исключить ничего.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский изменил свою риторику по завершению конфликта. По мнению журналистов, он хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные.

