Медведев не исключил удары по военным базам НАТО в случае эскалации

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО в случае эскалации. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря возможности ударов по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов с украинской стороны.

По его словам, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, то невозможно исключить ничего, так как входящие в Североатлантический альянс страны, считает он, в полной мере включились в конфликт.

Медведев отметил, что на фоне нынешней ситуации он не может никакой сценарий исключить, даже самый сложный и печальный.

"Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили", – добавил политик.

Ранее Медведев заявил о высоком риске применения ядерного оружия. Однако, уточнил он, это не значит, что они необратимы.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в вопросе применения такого вида оружия нужно исходить из сложившихся реалий. Еще несколько лет назад он бы не поверил в это, сказал Медведев.