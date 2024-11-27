Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для ответа на агрессию

Фото: пресс-служба Совета Федераций

У России есть супероружие, которым она может дать адекватный ответ на агрессию в свою сторону. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, применение Россией системы "Орешник" в отношении Украины стало мощнейшим актом современной геополитики.

"Как сказал президент, ответ всегда будет", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Также, с ее слов, Россия вынуждена отвечать на эскалацию, страна не нагнетает процесс.

Белый дом 25 ноября подтвердил разрешение Украине бить ATACMS вглубь российских территорий.

Россия, в свою очередь, оставляет право наносить удары не только по целям на Украине, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.