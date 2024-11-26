Профессор Малинен: последствия применения "Орешника" ужасают

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Последствия применения баллистической ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем микроблоге в соцсети Х.

Он назвал эту ракету оружием судного дня и подчеркнул, что, применив ее для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению.

"Последствия ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию", – заявил профессор.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Президент подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.