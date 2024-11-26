Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

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Пентагон подтвердил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, передает РИА Новости.

"Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны", – сообщил он на брифинге.

Представитель Пентагона также уточнил, что в данный момент атаки дальнобойными ракетами США сфокусированы в Курской области.

Белый дом 25 ноября подтвердил разрешение Украине бить ATACMS вглубь России. Тогда Пентагон и госдепартамент США отказались комментировать заявление представителя Белого дома.

Россия, в свою очередь, оставляет право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.