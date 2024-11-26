Лавров заявил, что НАТО "отбросили приличия" словами о превентивных ударах по РФ

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Заявления о возможном нанесении превентивных ударов по России показывают истинные намерения НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает газета "Известия".

"Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин (Роб. – Прим. ред.) Бауэр прямо заявил, что для решения цели защиты, обороны стран – членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям в РФ, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран – членов Альянса", – сказал Лавров на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ.

По мнению дипломата, таким образом страны Альянса отбросили "все приличия" и публично оглашают намерения.

Как добавил Лавров, киевский режим использует террористические методы и сотрудничает с международными террористическими группировками.

В Минобороны РФ ранее заявляли об ударах Украины ракетами ATACMS в Курской и Брянской областях. В ответ на это Россия 21 ноября применила ракету "Орешник", ударив по заводу в Днепропетровской области.

По версии некоторых западных СМИ, США фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ATACMS. Ракеты большой дальности требуют опытных кадров и сложного оборудования, которых у украинской стороны нет.

По словам Владимира Путина, Россия оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако он добавлял, что российская сторона всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне выразили обеспокоенность запуском ракеты.